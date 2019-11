Ministerul Sănătății acuză că informațiile despre dispariția a 71 de medicamente din farmacii sunt FALSE: 'Sunt 18, dar au înlocuitor' Ministerul Sanatații a catalogat drept falsa informația aparuta in spațiul public referitoare la dispariția din farmacii a unui numar de 71 de medicamente, spunand ca este vorba, de fapt, de 18 medicamente, pentru care exista substitut. „Informațiile conform carora pacienții raman fara tratament in urma dispariției a 71 de medicamente de pe piața reprezinta o tema falsa adusa in spațiul public nefondat. (...) Conform legislației in vigoare, anual are loc corectia preturilor, care este de fapt recalcularea anuala a preturilor maximale aprobate in Canamed si Catalogul public prin reverificarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

