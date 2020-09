Ministerul Sănătăţii a angajat o cântăreaţă fotomodel pentru a monitoriza spitalele regionale FOTO Cantareața fotomodel Codruța Elena Filip a fost angajata in Ministerul Sanatații in urma unui interviu la care a obținut un punctaj de 89,33. Ocuparea funcției de consilier debutant fara concurs a avut la baza Ordinul de Ministru nr.905/26.05.2020, semnat de ministrul Nelu Tataru, prin care s-a aprobat "metodologia de ocupare, fara concurs, a posturilor vacante din cadrul Ministerului Sanatatii, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

