Bugetul programului „Saptamana verde” in școli este pe cale sa se reduca semnificativ in 2024 și 2025, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, aflat in consultare publica. Suma de care aceste program ar urma sa beneficieze va fi de aproximativ cinci ori mai mica fața de valoarea anunțata inițial. In iulie 2023, Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirma ca „100 de milioane de euro de la Ministerul Mediului vor merge in școlile din Romania”, suma ce urma sa fie folosita pentru finantarea “Saptamanii verzi”. In proiectul de act normativ, suma se reduce, insa, pana la 100 de milioane de lei,…