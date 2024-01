Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis desistarea in cauza C-455/22 și ordonanța Curții de Justiție a Uniunii Europene prin care respectiva cauza a fost radiata de pe rolul sau. Cauza a avut ca obiect o procedura de infringement inițiata de CE impotriva Romaneii privind 3 instalații de ardere.Ministerul Mediului,…

- Comisia Europeana a deschis o procedura de sancționare impotriva a 17 state membre, printre care și Romania, pentru ca nu au transpus in legislațiile naționale directiva pentru atragerea pe piața muncii a imigranților inalt calificați din afara blocului comunitar.Guvernele țarilor respective au la…

- Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul de anul viitor al Uniunii Europene, eurodeputatul Victor Negrescu, a prezentat in Comisia pentru Bugete direcțiile de acțiune ale legislativului european ca autoritate competenta in domeniul bugetar. Fondurile pentru Romania vor fi cu precadere…

- Prin hotararea pronunțata, Curtea a analizat cu prioritate cea de-a doua intrebare adresata de instanța de trimitere privind interpretarea art. 9 alin. (3) din Convenția de la Aarhus [2] , citit in lumina art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE). In mod contrar poziției…

- Romanii vor putea sa calatoreasca liber cu avionul in interiorul UE si in statele asociate Schengen, din 31 martie, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). MAE a salutat adoptarea Deciziei privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania si Bulgaria. ”Aceasta evolutie pozitiva consolideaza parcursul…

- O noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice", prin care vom valida potentialii instalatori, va demara miercuri, iar firma care a dat in judecata Adminstratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promis ca va renunta la proces daca va fi validata ca instalator autorizat, a anuntat, luni, intr-o conferinta…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a fost ales, joi, chestor al Parlamentului European, iar in aceasta calitate va gestiona relația cu grupurile politice, cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene și cu birourile de legatura ale Parlamentului European.