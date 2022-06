Ministerul lui Cseke Attila foloseşte ilegal trei autoturisme de la Cadastru Trei autoturisme care apartineau Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) erau folosite de ministerul Dezvoltarii, institutie condusa de Cseke Attila, potrivit unor surse din ministerul Dezvoltarii si dintr-un raport al Curtii de Conturi. Verificarile au aratat ca acesta ar fi folosit trei masini inregistrate pe ANCPI, una dintre ele fiind alimentata cu combustibil de Agentie, dar toate folosite de ministerul Dezvoltarii. Potrivit unor surse din institutiile amintite, ministrul Cseke Attila prefera sa se se plimbe cu o Skoda Superb electrica, autoturism care apartine Agentiei,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

