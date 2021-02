Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul bugetului pe 2021 a fost lansat in dezbatere publica Foto: gov.ro. Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost lansat joi seara în dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, acesta fiind configurat pe o crestere economica de 4,3%. Cererea interna va…

- Daca lucrurile continua in ritmul actual, in 2022 datoria publica a Rominiei va ajunge la peste 55% din PIB, iar finantarea ar fi tot mai problematica. De aceea, corectia macroeconomica trebuie sa inceapa in 2021, spune Consiliul Fiscal. La finalul lui septembrie 2020, datoria publica a Romaniei…

