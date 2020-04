Ministerul Finanțelor Publice – Detalii despre plata impozitului și despre depunerea formularului 112 Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat, vineri, detalii despre acordarea bonificatiilor la plata impozitului pe profit sau pe venit pentru microintreprinderi, dar si despre depunerea formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Prima parte a documentului MFP se refera la acordarea bonificatiilor la plata impozitului […] Articolul Ministerul Finanțelor Publice – Detalii despre plata impozitului și despre depunerea formularului 112 apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat, vineri, detalii despre acordarea bonificatiilor la plata impozitului pe profit sau pe venit pentru microintreprinderi, dar si despre depunerea formularului 112 – „Declaratie privind obligatiile de plata contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta…

- Ministerul Finanțelor a emis o serie de precizari privind acordarea bonificațiilor la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, precum și referitor la depunerea formularului 112, anunța MEDIAFAX.Pentru acordarea bonificațiilor la plata impozitului pe profit/impozitului…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat, vineri, detalii despre acordarea bonificatiilor la plata impozitului pe profit sau pe venit pentru microintreprinderi, dar si despre depunerea formularului 112 - "Declaratie privind obligatiile de plata contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta…

- Lamentarile populiste penibile ale liberalilor focșaneni care „plangeau” de grija chiriașilor din locuințele sociale ale municipiului au fost doar fumigene electorale. Chiar Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, condus de deputatul liberal Ion Ștefan – „Grinda” a declarat ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, miercuri, ca persoanele care ies in apropierea locuintei pentru a-si plimba animalele de companie sau pentru activitati fizice nu trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere, deoarece politistul poate verifica adresa din buletinul celui…

- Premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 2, a prezentat masurile luate aseara in ședința de guvern: Masuri pentru sprijinirea ministerelor direct implicate in lupta impotriva Covid-19 – Am suplimentat bugetul Ministerului Sanatații cu 42 de milioane de lei, pentru susținerea centrelor…

- Anunț de ultima ora de la Ministerul Finanțelor Publice! Ca urmare a raspandirii coronavirusului, Ministerul Finanțelor Publice a luat decizia de a proroga plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum și a impozitului pe mijloacele de transport. Termenul se proroga de la 31 martie 2020…

- Administratorii firmelor sunt puși pe drumuri la Registrul Comerțului pentru a mai depune o declarație privind beneficiarul real al societații. Cei care nu vor depune declarațiile risca o amenda de 10 mii lei și dizolvarea firmelor. Depunerea declarației este reglementata prin Legea 129/2019 pentru…