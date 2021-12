Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor anunța sprijin pentru mediului de afaceri și prelungește programul IMM Invest pana la 30 iunie 2022. Noutațile programului IMM Invest O alta veste buna este ca se majoreaza plafoanele de finanțare in sectorul pescuitului și acvaculturii, in domeniul producției primare de produse…

- Adrian Caciu a adaugat ca avizul CES este unul negativ, insa este unul consultativ, iar Consiliul Fiscal a avut o opinie pe proiect pe care o considera pertinenta.„Este un aviz consultativ, da. Am tinut cont de ceea ce s-a scris, dar este un aviz consultativ. Nu comentez. Consiliul Fiscal a dat o opinie…

- Ministerul Afacerilor Interne va avea in anul 2022 un buget mai mare cu 11%, dupa cum a precizat ministrul Lucian Bode, in cadrul unei emisiuni TV, unde a oferit detalii și despre salariile polițiștilor. „Legea 153/2017 prevede majorarea etapizata, in patru etape, a veniturilor celor care lucreaza in…

- Bugetul pe anul 2022 prevede majorarea salariilor angajatilor din sanatate si din invatamant cu 25 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea cadru nr. 153 2017, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022 si cele din luna decembrie 2021, potrivit proiectului de Lege pentru…

- „Pe parcursul acestui an, persoanele fizice au investit peste 4,3 miliarde de lei in titlurile de stat FIDELIS, ceea ce demonstreaza ca programul se bucura de un interes ridicat, fiind un instrument de economisire atat pentru disponibilitatile in lei, cat si pentru cele in euro. Participarea sustinuta…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, de pe piata interna, 1,156 miliarde de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark. Este al doilea mega-imprumut facut de ministrul Adrian Caciu de la preluarea mandatului. In cadrul primei emisiuni, cu o maturitate reziduala…

- O prima tranșa de 1,8 miliarde de euro din granturi a intrat în conturile BNR, va urma destul de repede și un avans pentru partea de împrumuturi, a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, referindu-se la banii din PNRR.“Lucram pentru a folosi banii din PNRR în…

- Rectificarea bugetara ar urma sa fie adoptata vineri, conform declarațiilor recente ale ministrului propus al Finanțelor, Adrian Câciu. Totuși, Dan Vîlceanu a pus noaptea trecuta în transparența documentul, cât înca mai deține portofoliul. Situația cea mai stupida…