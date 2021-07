Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat a inregistrat, in trimestrul al doilea al acestui an, un deficit in valoare de 19,17 miliarde de lei (1,68% din PIB), cu 10,74 miliarde de lei sub nivelul prognozat pentru perioada analizata de 29,91 miliarde lei (2,08% din PIB), conform unui raport publicat vineri de Ministerul…

- In al doilea trimestru al anului 2021, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit in valoare de 19,17 miliarde de lei, respectiv 1,68% din PIB, cu 10,74 miliarde de lei sub nivelul prognozat pentru...

- Deficitul bugetar a ajuns la 2,96% din Produsul Intern Brut (P.I.B.), dupa primele șase luni ale anului, in urcare fața de minusul de 2,29% din primele cinci luni, potrivit datelor publicate, marți, 27 iulie, de Ministerul Finanțelor. In aceeași perioada a anului trecut, in plina pandemie, deficitul…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 2,96% din PIB, în primele 6 luni din acest an, în scadere cu 1,38 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2020. De unde vine scaderea? Anul trecut firmele au amânat plata taxelor, iar de la finalul anului, în…

- Astazi, 8 iunie, Comisia a propus un buget anual al UE pe 2022 in valoare de 167,8 miliarde EUR, care va fi completat de granturi cu o valoare estimata de aproximativ 143,5 miliarde EUR din cadrul instrumentului NextGenerationEU. Capacitatea combinata a acestor doua instrumente va mobiliza investiții…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 20,70 miliarde lei (1,81% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Sume in valoare de 8,08 miliarde lei (0,71%…

- In perioada ianuarie - martie 2021 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,549 miliarde euro, comparativ cu 990 milioane euro in perioada ianuarie - martie 2020, anunța Banca Naționala a Romaniei. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai…

- Serviciul Fiscal de Stat a incasat, in primele patru luni, 14,6 miliarde lei la Bugetul public național. Potrivit instituției, indicatorul este in creștere cu peste 2,1 miliarde lei sau cu 17,5 % in raport cu perioada similara a anului precedent. Astfel, la Bugetul de stat s-au incasat 6,4 miliarde…