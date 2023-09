Potrivit ministerului Energiei, ”pentru prestarea serviciul de interes public de catre Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA, in lunile ramase ale anului 2023, se va acorda o justa compensatie in valoare de 65.804.000 RON, suportata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, in vederea sustinerii costurilor unitatilor intrate in proces de inchidere, costuri care nu sunt legate de productia curenta”. Complexul Energetic Valea Jiului S.A. va prelua in perioada urmatoare activele functionale ale Complexului Energetic Hunedoara S.A. Cei 2000 de mineri si personal…