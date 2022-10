Ministerul Energiei are nu mai puțin de cinci posturi de secretar de stat, ultimul fiind adaugat in acest an, special pentru a face loc unui fost prefect din Neamț, au declarat, pentru Gandul, surse din instituție. George Lazar este de șapte luni secretar de stat la Ministerul Energiei, dar abia recent i-au fost delegate și atribuții, printre care sa semneze ”contractele de servicii, produse și lucrari incheiate cu persoane juridice”. De la numirea sa in martie și pana in septembrie, cand i-au fost date atribuțiile, secretarul de stat George Lazar a mers la serviciu și și-a incasat salariul lunar,…