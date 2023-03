Stiri pe aceeasi tema

- Simularile la Evaluarea Naționala 2023 și Bacalaureat 2023 au loc in urmatoarele doua saptamani. Elevii vor susține simularile la Evaluarea Naționala (cei de clasa a VIII-a) incepand cu 20 martie și simularea la Bacalaureat (cei de clasa a XII-a) incepand cu 27 martie.Potrivit documentului, accesul…

- Ministerul Educatiei a publicat ghidul privind simularea examenelor nationale in anul scolar 2022 – 2023. Potrivit documentului, accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30, iar probele incep la ora 9,00, moment in care vor fi distribuite subiectele. Timpul destinat elaborarii unei lucrari…

- Ministrul Educației a prezentat ieri noile proiecte de Legi ale Educației. Intre noutați – posibilitatea ca liceele sa organizeze separat examen de admitere, daca e vorba de concurența prea mare. Potrivit proiectului Legilor Educației, prezentate ieri publicului, liceele ar putea organiza concurs de…

- Elevii din județul Bacau au susținut saptamana trecuta simularea probelor la Limba Romana și la Matematica pentru Evaluarea Naționala. La prima proba, cea de la Limba Romana, elevii au avut de argumentat daca credința ii poate ajuta sau nu sa treaca peste probleme. Intrebarea a creat dezbateri pe rețelele…

- Elevii de clasa a VIII-a dar si cei din clasele a XII-a si a XIII-a sustin azi simularea probei scrise la limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale si a Bacalaureatului . Simularile sunt organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. Sunt astepati in sali peste 9.000 de elevi. Elevii…

- STUDIU… Elevii din judetul Vaslui vor sustine simularea examenelor nationale in luna martie, cei de clasa a VIII-a in perioada 20-22 martie, iar cei de clasa a XII-a si a XIII-a, in perioada 27-30 martie. Anuntul a fost facut ieri de Ministerul Educatiei, care a precizat totodata ca notele nu vor fi…

- Ministerul Educației a stabilit calendarul simularilor examenelor naționale din acest an, evaluarea naționala de la finalul clasei a VIII-a și bacalaureat.Primii care vor trece prin testari sunt elevii de gimnaziu, care vor susține probele simularii evaluarii naționale incepand cu data de 20 ...

- Ministerul Educației a anunțat luni ca a lansat, prin Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație (CNPEE), licitația avand ca obiectiv achiziția de manuale școlare, elaborate in conformitate cu programele școlare in vigoare.