Bacalaureat 2024: ce măsuri ia ministerul după rezultatele la simularea examenului. Care sunt recomandările pentru liceeni Bacalaureat 2024: ce masuri ia ministerul dupa rezultatele la simularea examenului. Care sunt recomandarile pentru liceeni Bacalaureat 2024: Ministerul Educației a anunțat ca, in urma sesiunii de simulare a examenului, au fost identificate variante pentru imbunatațirea subiectelor. De asemenea, sunt formulate recomandari pentru elevii care au de recuperat materie. ”Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație (CNPEE) a efectuat o analiza detaliata a rezultatelor inregistrate la nivel național prin corelare […] Citește Bacalaureat 2024: ce masuri ia ministerul dupa rezultatele la simularea… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

