Ministerul Educației respinge metodologia Sănătății pe 60 de pagini pentru redeschiderea școlilor Cu doua zile inainte ca școlile sa se redeschida, cele doua ministere responsabile pentru organizarea activitații in școli in timpul pandemiei nu reușesc sa se ințeleaga asupra conținutului ordinului comun. Ministerul Educației a trimis inapoi un draft de 60 de pagini al ghidului sanitar elaborat de specialiștii de la Institutul de Sanatate Publica și Ministerul […] The post Ministerul Educației respinge metodologia Sanatații pe 60 de pagini pentru redeschiderea școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul educației Sorin Cimpeanu a vorbit, duminica seara, despre redeschiderea școlilor. El a explicat ca decizia finala va fi luata, pe 2 februarie, impreuna cu toate autoritațile competente. “O noua discuție va avea loc pe 2 februarie. Responsabilitatea e partajata in data de 2 februarie. Autoritațile…

- Cercetari preliminare facute de oameni de știința de la Institutul de Sanatate Publica din Anglia arata ca reinfectarile celor care au trecut deja prin boala sunt rare – cu 44 de cazuri descoperite dintr-un numar de 6614 de persoane incluse in studiu, arata Reuters, citand studiul PHE. Experții avertizeaza…

- Trei sferturi dintre profesori si parinti si peste jumatate dintre copii considera necesara redeschiderea scolilor, potrivit unui sondaj derulat de organizatia Salvati Copiii. Cei mai multi dintre parinti (78,4%) si profesori (73,1%) considera ca elevii trebuie sa revina cat mai curand in bancile scolii,…

- Guvernul se confrunta cu o revolta majora din partea profesorilor și a directorilor pentru planurile sale de redeschidere a școlilor, relateaza The Guardian. Directorii au inceput acțiuni legale impotriva Departamentului pentru Educație sambata, in incercarea de a forța miniștrii sa dezvaluie de ce…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca redeschiderea școlilor nu este conditionata de vaccinarea profesorilor, dar a subliniat ca personalul din invatamant are prioritate la vaccinare, pentru ca deserveste o activitate esentiala. „Ceea ce pot sa…

- Profesorul Alexandru Rafila semnaleaza cu ingrijorare ca numarul de teste pentru depistarea pacientilor cu COVID-19 a scazut cu 20% de la o zi la alta si sustine, in acest context, ca exista “un blocaj”, intrucat Directiile de Sanatate Publica nu sunt incurajate sa faca testari. Reprezentantul Romaniei…

- In fiecare zi, din 6 noiembrie, cand școlile din oraș și din regiunea mai larga a Piemontului au fost inchise din cauza escaladarii infecțiilor cu coronavirus, Anita Iacovelli, in varsta de 12 ani, purtand o palarie, manuși și masca de fața, a stat in afara școlii Italo Calvino și a continuat sa faca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a pledat joi pentru necesitatea de a mentine deschise scolile in perioada pandemiei de coronavirus si este de parere ca se poate evita carantina daca sunt sporite masurile de protectie, relateaza EFE, preluata de Agerpres. “Trebuie sa asiguram educatia pentru copiii…