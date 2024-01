Ministerul Educatiei a pus in consultare publica un proiect de hotarare privind Codul-cadru de etica si deontologie universitara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației (ME) anunța ca a lansat in consultare publica proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etica și deontologie universitara! “Prin adoptarea Legii invațamantului superior nr. 199/2023 a fost introdus un cadru legislativ mai coerent in ceea ce privește respectarea…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 2006 privind finantele publice locale, Primaria Constanta aduce la cunostinta publica Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 273 2006 privind finantele publice locale, proiectul bugetului…

- Municipiul Targu Mureș organizeaza, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, cu modificarile și completarile ulterioare, o intalnire in cadrul careia va fi supus in dezbatere publica urmatorul proiect de act normativ: Proiect de hotarare…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca, incepand de anul acesta, in invatamantul superior, diploma de doctor va contine un cod QR care va permite accesul la informatii care vor facilita validarea si conformitatea diplomelor direct in baza de date a Ministerului Educatiei, potrivit Agerpres. In…

- Incepand cu anul 2025, diploma de absolvire a programelor universitare – licența, masterat, de inginer, arhitect și altele urmeaza sa conțina ca element distinctiv un cod QR, prevede un proiect de Hotarare de Guvern (HG) lansat in dezbatere publica de Ministerul Educației (ME) vineri seara, 12 ianuarie.…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea regimului acordarii de finantari nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanta a fost pus in consultare publica Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta in conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52 2003 privind transparenta decizionala…

- Este in dezbatere publica : proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in invațamantul superior in ciclurile de studii universitare de scurta durata, de licența, de master și de doctorat, proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind de organizare…

- Proiectul de hotarare nr. 433 03.10.2023 pentru suspendarea aplicarii prevederilor HCL nr. 121 2013 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Statiunea Mamaia ndash; modificare HCL nr. 121 2013, teren in suprafata de 207,74 ha, apartinand persoanelor fizice, juridice, domeniului public si privat al…