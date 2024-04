Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, joi, hotararea de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etica si deontologie universitara. Institutiile de invatamant superior vor adopta propriile coduri, respectand codul-cadru adoptat, in sedinta de joi de la Palatul Victoria, au precizat reprezentantii Ministerului Educatiei.

- Comisia de Etica a Universitații din București constata, intr-un punct de vedere publicat miercuri pe site-ul universitații, incalcarea Codului de etica al UB in ceea ce privește faptele de abuz de putere .... The post UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Controverse la Facultatea de Jurnalism: O ancheta interna…

- Prin adoptarea Legii invațamantului superior nr. 199/2023 a fost introdus un cadru legislativ mai coerent in ceea ce privește respectarea eticii și deontologiei universitare. Astfel, normele de etica și deontologie universitara sunt clar stabilite și bine diferențiate de abaterile disciplinare. Proiectul…

- Este in consultare publica proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etica și deontologie universitara The post Este in consultare publica proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etica și deontologie universitara first appeared on Partener TV .

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Codului cadru de etica si deontologie universitara "Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Codului cadru de etica si deontologie universitara, act subsecvent Legii invatamantului superior, reprezinta…

- Ministerul Educației (ME) anunța ca a lansat in consultare publica proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etica și deontologie universitara! “Prin adoptarea Legii invațamantului superior nr. 199/2023 a fost introdus un cadru legislativ mai coerent in ceea ce privește respectarea…

