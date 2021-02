Stiri pe aceeasi tema

- Actele normative, adoptate miercuri, in sedinta de Guvern.Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 27 ianuarie 2021 sunt urmatoarele:I. PROIECTE IN ANALIZA1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative PRIMA LECTURA II. ORDONANTE…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca Executivul va interveni, dupa 15 ianuarie, si va modifica Legea Energiei electrice si a gazelor naturale pentru a stabili cum se va face liberalizarea pietei, „daca ANRE-ul nu poate sa o faca”. ”Nu trec oamenii obligatoriu in serviciul universal care…

- „Am avut astazi o discutie cu ANRE, am avut si cu Consiliul Concurentei, dupa mine, solutia - eu mai las ANRE-ul sa se mai gandeasca – dar am afirmat, dupa data de 15 ianuarie, in Guvern vom actiona modificand Legea Energiei electrice si a gazelor naturale sa stabilim cum facem aceasta liberalizare,…

- Achizițiile facute de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) in perioada 28 februarie-4 decembrie 2020 s-au ridicat la 473,6 milioane de lei, adica aproape 100 milioane de euro, conform unui raspuns pe care Inspectoratul l-a dat la o solicitare facuta de fostul candidat independent…

- Aproape 1.500 de sanctiuni, dintre care 1.402 avertismente si 91 amenzi, au fost aplicate in ultima luna, in urma controalelor efectuate la sectiile ATI din spitalele din tara. Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene au facut controale de specialitate la sectiile ATI din cadrul unitatilor…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 4 decembrie 2020, ultima ședința dinainte de alegerile parlamentare. I. PROIECTE IN ANALIZA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) va propune, in prima lectura, in sedinta de Guvern care va avea loc vineri, 4 decembrie, proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului…

- Inspectia RAR pentru trotinete si biciclete electrice nu va fi obligatorie, a precizat luni UMDR într-un comunicat, conform Agerpres.Potrivit UDMR, „o serie de informatii false au fost raspândite, în ultimele zile, în presa nationala, referitor la înregistrarea…