Ministerul Economiei și Ministerul Energiei au reușit să își împartă companiile din subordine În ședința Coaliției de luni, PNL și USR au reușit sa se înțeleaga pe împarțirea companiilor între Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, lucru esențial ca cele doua entitați sa se separe. Reamintim ca cele doua ministere nu au reușit sa se separe nici dupa o luna și jumatate din cauza unor companii pe care le doreau și cei de la PNL, și cei de la USR. În cele din urma, partenerii de la guvernare au stabilit care dintre aceste companii sa mearga la Economie (USR), și care la Energie (PNL).



În subordinea Ministerului Economiei vor intra Inspecția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa sumele suplimentare cerute de catre ministerele Sanatații și Justiției in bugetul pe 2021, Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați Romania (USR) au disensiuni și pe divizarea Ministerului Economiei. Mai exact, PNL dorește o serie de companii care anterior erau la Economie. Vicepremierul…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nu a reușit sa se reorganizeze nici pâna acum, în sensul divizarii, așa cum prevede OUG 212 din 28 decembrie 2020. Actul normativ prevedea ca în termen de 30 de zile, miniștrii sa propuna Guvernului hotarârile privind reorganizarea,…

- “Orice problema ar putea aparea pentru sistemul energetic național, in aceasta perioada de pandemie, va avea efecte mult mai drastice. De aceea, va asigur ca totul este bine pregatit, astfel incat sa facem cu brio fața oricarei situații. Asigur publicul și mediul industrial ca Romania dispune de resurse…

- De anul viitor, medicii vor avea posibilitatea sa consulte, reglementat, pacienții de la distanța, a decis Guvernul prin Ordonanța de urgența. Guvernul a aprobat, la solicitarea Ministerului Sanatații, Ordonanța de Urgența pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații. Actul…

- Aproape 60% din parcul auto ar urma sa aiba, in 2050, o forma de propulsie electrica si, dintre autovehiculele pe motorina si benzina, o buna parte ar putea folosi produse energetice pe baza de biomasa, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei…

- Investitiile totale necesare in perioada 2021-2030 in sectorul de productie, transport, distributie energie electrica vor fi in valoare de aproximativ 22,6 miliarde euro, iar productia din surse regenerabile va atinge 49% din totalul productiei brute de energie electrica in 2030, de la un nivel de…

- Doar 5% din cele 2,7 milioane de apartamente amplasate in blocuri de locuit din Romania sunt modernizate energetic prin izolare termica, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, publicat in dezbatere de…

- Investitiile totale necesare in perioada 2021-2030 in sectorul de productie, transport, distributie energie electrica vor fi in valoare de aproximativ 22,6 miliarde euro, iar productia din surse regenerabile va atinge 49% din totalul productiei brute de energie electrica in 2030, de la un nivel de…