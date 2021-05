Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) este sa numeasca in consiliile de administrație profesioniști potriviți provocarilor pe care le intampina fiecare companie in parte, in scopul asigurarii activitatilor de supraveghere și conducere administrativa a acestor companii.…

- Obiectivul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) este sa numeasca in consiliile de administrație profesioniști potriviți provocarilor pe care le intampina fiecare companie in parte, in scopul asigurarii activitaților de supraveghere și conducere administrativa a acestor companii.Ca…

- Trei noi membri au fost numiti temporar, pentru patru luni, in Consiliul de Administratie al Uzinei Automecanice Moreni SA, fiind vorba despre Daniel Sava, Patricia Vasile si Mihai Rus, anunta Ministerul Economiei. Numirile au venit dupa expirarea mandatelor provizorii ale membrilor CA. Ministrul…

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, vrea sa schimbe cu orice pe actualul director general al Companiei Naționale Romarm SA. Potrivit informațiilor noastre, Claudiu Nasui nu-l agreaza pe actualul director general de la Romarm, Gabriel Țuțu. Ca atare, deja a demarat…

- Cugireanul Cristian Simu, numit președintele Consiliului de Administrație al C.N. Romarm S.A. Prin decizie a Adunarii Generale a Acționarilor Romarm, au fost inlocuiți toți cei cinci membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale care lucreaza pentru idustria de aparare fiind numita o…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Romarm a decis inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie, potrivit unui comunicat remis vineri de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Unul dintre cei cinci noi membri este Iulian-Cristian Simu, fost director general UM Cugir. Noul…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Romarm a decis inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie, potrivit unui comunicat remis vineri de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. In urma acestei decizii, noul Consiliu de Administratie al Romarm are in compozitie cinci membri:…