Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii, 6 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii sociale, recreative si educationale din: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, pentru ingrijire de tip familial si terapii de recuperare pentru copiii din Centrul…

- „Blocul Rosenthal, o cladire istorica, ridicata in anul 1938 va fi consolidata seismic cu finantare din PNRR. Proiectul, depus de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), vizeaza si renovarea energetica moderata a cladirii publice situata in Calea Victoriei nr.…

- Anunț demarare implementare proiect. Diversificarea activitații ELLETI TRANZIT SRL in vederea consolidarii pe piața -codul MySMIS: 131291 titlul proiectului: Diversificarea activitații ELLETI TRANZIT SRL in vederea consolidarii pe piața numele beneficiarului: ELLETI TRANZIT SRL al programului: Programul…

- Inca un proiect al administrației lugojene a fost aprobat pentru finanțare. Este vorba de proiectul privind amenajare de trotuare și zone pietonale in satul Maguri. Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 11 noi contracte de finanțare, in valoare…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat noi contracte de finantare, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Proiectele vizeaza modernizarea si extinderea retelelor de alimentare…

- Dintre acestea, 3 proiecte vizeaza modernizarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare si amenajarea unor sensuri unice si a unor parcari pentru biciclete in: · municipiul Sacele, pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in zona urbana marginalizata,…

- ”Ministerul Dezvoltarii are in vedere asigurarea finalizarii obiectivelor de investitii care servesc comunitatile locale, finantate din bani publici”, anunta ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila. In vederea finalizarii obiectivelor de investitii finantate prin Programul…

- Municipiul Lugoj va beneficia de o finanțare nerambursabila, de 9.984.704,17 lei, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, pentru realizarea a 50 de locuințe sociale, in construcție inșiruita, in cartierul Herendești-Bocșei,…