Cum este permisa circulația in Noaptea de Inviere in acest an. Ministrul…

- Lucian Bode, despre masurile de Paște: „Ii rog pe cei care nu participa la slujba de Inviere sa ramana acasa” Lucian Bode – ministrul Afacerilor InterneLucian Bode – ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode – ministrul de Interne ii indeamna pe romanii care nu merg la slujba de Inviere sa ramana acasa.…

- „Guvernul Florin Cițu, prin Hotarare de Guvern, a stabilit masuri pentru sarbatorile de Paști. Pentru cei care vor merge la slujba de Inviere circulația pe timpul nopții este permisa in intervalul orar 22 - 5 dimineața. Magazinele vor ramane deschise pana la ora 20 in Vinerea Mare. Stațiunile de pe…

- Lucian Bode, ministrul de Interne: De 1 Mai, e posibil sa mergem fara masca pe plaja. Autoritațile pun in discuție posibilitatea de a merge fara masca la plaja de 1 Mai. O astfel de masura ar putea fi pusa in discuție și in cazul slujbei de Paște. In plus, se introduc condiții pentru romanii care vor…

- Prim ministrul Florin Citu a anuntat pe pagina sa de Facebook ce reguli se vor modifica privind regulamentul de sarbatori. Acesta a spus ca va propune Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ca in noaptea de Inviere circulatia sa fie permisa pana la ora 05:00, magazinele sa ramana deschise pana…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca va transmite Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cateva propuneri pentru perioada sarbatorilor de Paste și 1 Mai. Astfel, circulația pe timpul nopții va fi permisa pana la ora 5:00, in Vinerea Mare magazinele ar putea fi deschise pana la ora 20:00,…

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște, propune premierul Florin Cițu CNSU. „Propuneri importante pe care le transmit astazi CNSU - pentru cei care vor merge la slujba de Paște, circulația…