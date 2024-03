Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Statelor Unite și ai Uniunii Europene sunt in discuții pentru a-și uni forțele in incercarea de a diversifica lanțurile de aprovizionare cu minerale critice din China, informeaza energypress.gr. Potrivit surselor citate de Bloomberg, discuțiile ar putea duce la o fuziune a eforturilor…

- S-a impotmolit Marele Plan al Europei: uriașul proiect din Romania este in pericolSectorul european al energiei eoliene offshore va trebui sa faca un efort urias pentru a construi infrastructura necesara pentru atingerea obiectivelor climatice ale continentului, transmite Bloomberg. Cererea depașește…

- Intr-o mișcare strategica pentru finanțarea necesitaților sale de capital, Romania a marcat astazi o noua etapa in gestionarea datoriei publice, accesand piețele internaționale prin emiterea de obligațiuni denominate in dolari SUA. Romania marcheaza un nou an cu datorii internaționale Conform sursei…

- Asteptarile pietelor privind reducerile rapide de dobanzi sunt putin premature, deoarece lupta contra inflatiei nu s-a incheiat inca, a afirmat marti Gita Gopinath, prim adjunct al directorului general al Fondului Monetar International, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Adresandu-se participantilor…

- Este clar ca in ianuarie PPC a menținut prețurile scazute. Și a reținut și restul pieței, care altfel ar fi ieșit la 16-17 cenți pe kilowatt ora, nu la 15,4 care era prețul mediu in tariful verde, scrie energypress.gr.Semnul intrebarii este ce se va intampla peste trei saptamani și jumatate de astazi,…

- Preturile petrolului au scazut cu 2% joi, inversand cresterile initiale, deoarece datele saptamanale privind cresterea stocurilor de benzina si distilate din SUA au umbrit o reducere peste asteptari a stocurilor de titei, transmite Reuters. In urma cu cateva zile, prețurile petrolului crescusera cu…

- Incepe 'revoluția' fiscala: UE ajunge la un acord privind noile reguli fiscale / Ce vizeaza și ce se schimbaMinistrii de Finante ai Uniunii Europene au incheiat lunile de discutii aprinse privind rigoarea fiscala, ajungand la un acord privind noile reguli fiscale, care vor viza tinerea sub control a…

- Aurul s-a apreciat in 2023 și se afla, in continuare, pe o panta ascendenta, iar principala explicație este atacul asupra Israelului de la inceputul lunii octombrie, potrivit unei analize publicate de compania de investiții XTB Romania. Luni, prețul aurului inregistra o creștere de 11% fața de inceputul…