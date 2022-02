Stiri pe aceeasi tema

Mina Terezia, din Salina Turda a fost redeschisa pentru vizitatori mai devreme decat se preconiza. Conducerea Salinei Turda a anunțat la inceputul lunii februarie inchiderea Minei Terezia pentru...

In luna Octombrie a anului 2021, Salina Turda a suspendat temporar accesul in Salina prin „Intrarea Veche" de pe Strada Salinelor nr. 54B, din cauza unor lucrari de amenajare. Așteptarea a luat...

- Anunț – Salina Turda ???????????????????????????????????? ???????????????????? – Str. Salinelor nr.54B se redeschide publicului vizitator! ????De ????????????????, ❤14 Februarie 2022, va intampinam cu tot dragul, incepand cu ora 9.00 ‼️ Lucrarile

- O neințelegere pe teme ecologice de la granița dintre Polonia și Cehia a fost rezolvata prin plata de catre polonezi a unor compensații pentru consecințele pe care mina din zona le are asupra mediului.

- In urma cu 12 ani, Premierul Emil Boc si ministrul Dezvoltarii Durabile si Turismului – Elena Udrea, alaturi primarul Ștefanie, inaugurau Salina Turda, reabilitata in baza unui proiect PHARE 2005

- 50.000 de lei are de platit Salina Turda pentru concedieri abuzive, iar USR PLUS se intreaba daca va plati primarul PNL, Cristian Matei.Inalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat definitiv in cazul demiterii abuzive a avocatei Dorina Dediu, din Consiliul de Administrație al Salinei Turda, care…

- Turiștii se inghesuie pe scarile inguste de la urcarea și coborarea in Salina Turda din județul Cluj, iar o mare parte din ei nu poarta masca. E constatarea avuta de un turist, care susține ca nu exista circuite separate de urcare și coborare, moment in care se formeaza grupuri mari de oameni - unii…

Jurnalistul Mircea Sime, de la Romania TV, s-a pus intr-o situație penibila dupa ce a incercat sa se foloseasca de calitatea sa de jurnalist, deși era turist, pentru a-și cere banii inapoi, pentru ca...