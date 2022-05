Luptatorii ucraineni au aruncat in aer un tren blindat care transporta trupe rusești cu ajutorul unui dispozitiv exploziv, in orașul Melitopol, din sudul Ucrainei ocupate, a anunțat miercuri forța de aparare teritoriala ucraineana, potrivit Sky News. Ministerul rus al Apararii nu a transmis nicio informație referitoare la acest atac. Orașul Melitopol, din regiunea Zaporizhzhia, se afla in sudul Ucrainei și este zona ocupata de forțele rusești. Apararea teritoriala ucraineana, ramura rezervista a forțelor armate, a declarat ca un dispozitiv exploziv a detonat direct sub un tren blindat care transporta…