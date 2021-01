Milionarul Mihai Tufan, condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni închisoare. Și-a înjunghiat contabila! In prima instanța magistrații au decis ca Tufan (47 ani) sa stea dupa gratii 2 ani și 2 luni pentru fapta sa din aprilie 2020. Milionarul a injunghiat-o, cu mai multe lovituri de cuțit, pe femeia pe care o banuia ca ar fi furat sume din conturile sale. In urma cu cateva zile magistrații au admis apelurile declarate de inculpat și de Parchetul de pe langa Tribunalul București și au decis marirea pedepsei. Pe 9 aprilie 2020, Mihai Tufan a lovit-o cu cuțitul in mai multe randuri pe femeia banuita ca a furat in timp ce acesta se afla la volan, in zona Baneasa (”a injunghiat-o in mod repetat cu un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a trecut prin momente de panica in urma cu doua zile, atunci cand a fost amenințata de trei barbați. Celebra blondina a ajuns sa se teama pentru viața ei, dupa ce un individ i-a spus ca va intra peste ea și fiica ei, Sofia, in casa, motiv pentru care a mers de urgența la Secția 7 de…

- Polițiștii au întrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane, iar organizatorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inițial, polițiștii au fost sesizați ca o persoana…

- Politistii au intrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane. Organizatorul s-a ales cu un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Potrivit Mediafax , initial, politistii au fost sesizati ca o persoana ar fi sechestrata. „In dimineata de 27.12 In jurul…

- Alerta, in aceasta dimineața, in Capitala. O persoana a fost sechestrata, iar poliția a fost alertata prin 112 și a descins la fața locului. In dimineața de 27.12 In jurul orei 04.00, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 10 Poliție a fost sesizata cu privire…

- Procesul de votare a fost intrerupt, duminica, la Sectia nr. 643 din Capitala, dupa ce o persoana care s-a prezentat la urne a decedat, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti nr. 42, Mariana Stancu-Tipisca. Se pare ca Serviciul…

- Peste 2.700 de articole de imbracaminte contrafacute și 3.000 de maști de protecție inscripționate „FPR2” au fost confiscate astazi de polițiști, care le-au gasit intr-o camioneta, in apropierea unei autogari din Capitala, scrie hotnews , citand Mediafax. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de…

- Atacul s-a produs sambata, intr-un magazin din Sectorul 4. Potrivit stirileprotv.ro, Ștefania Andrei a sutinut ca Joia i-a rupt stergatorul masinii. Firea a dat o ultima lovitura liberalilor inainte sa plece: A aprobat construcția de blocuri in curtea PNL Intrebata daca asta a justificat sa fie…