- Mașinile care primesc interzis la reparații! Este legea care va deveni obligatorie in toata Romania și in restul statelor din blocul comunitar. Uniunea Europeana (UE) pregatește un program ambițios. UE vs mașinile reziduale. Uniunea Europeana (UE) și-a propus un obiectiv extrem de ambițios prin intermediul…

- Mașinile electrice vor fi interzise in Uniunea Europeana! Directorul executiv al unei companii producatoare de baterii a facut un avertisment cu privire la posibilele consecințe ale renunțarii premature la motoarele cu ardere interna. Iata incepand cu ce an se aplica aceasta masura!

- Etiopia a decis ca in țara pot fi importate doar mașini electrice. Masura reprezinta un pas important in direcția mobilitații durabile și devanseaza planurile Uniunii Europene de a interzice motoarele cu combustie interna incepand cu anul 2035. In timp ce, in trecut, țarile mai puțin bogate au fost…

- Taxa noua pentru romani: Cei care polueaza prin emisii de carbon ar putea scoate din buzunar pana la 4.700 de lei anual Taxa noua pentru romani: Cei care polueaza prin emisii de carbon ar putea scoate din buzunar pana la 4.700 de lei anual Milioane de romani ar putea fi nevoiți sa plateasca sute sau…

- Vin vești bune pentru romani! Mulți nu cunosc aceste detalii! Milioane de romani pot incasa pensie din Uniunea Europeana. Tot ce trebuie sa faceți este sa depuneți cererea de pensionare la casa de pensii.Potrivit datelor transmise de catre Comisia Europeana, trebuie sa alcatuiți un dosar catre... Citește…

- O noua dovada ca Pilonul II de pensii da randament: Cele șapte fonduri de pensii administrate privat (Pilonul II) au inregistrat in 2023 un randament mediu ponderat de 17,94%, potrivit datelor transmise de Asociatia Pensiilor Administrate Privat (APAPR). Activele nete administrate de Pilonul II au ajuns…

- Distilatorii de whisky din SUA au rasuflat usurati datorita unui acord intre Uniunea Europeana si Statele Unite pentru evitarea aplicarii unor tarife de 50% pentru exporturile americane ale acestei bauturi in Europa, transmite CNBC. Uniunea Europeana a anuntat marti ca va prelungi suspendarea tarifelor…