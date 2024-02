Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul unei companii producatoare de baterii a avertizat ca renunțarea prematura la motoarele cu ardere interna in Europa ar putea duce la pierderea a un milion de locuri de munca și la o recesiune majora.

- Etiopia a decis ca in țara pot fi importate doar mașini electrice. Masura reprezinta un pas important in direcția mobilitații durabile și devanseaza planurile Uniunii Europene de a interzice motoarele cu combustie interna incepand cu anul 2035. In timp ce, in trecut, țarile mai puțin bogate au fost…

- In incercarea de a pune capat spalarii de bani, Uniunea Europeana vrea sa introduca o noua masura. Un acord semnat intre Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene prevede interzicerea plaților in numerar de peste 10.000 de euro. Prin intermediul acestei masuri , UE vrea sa apropie…

- Ministerul Muncii a anunțat ca lucreaza deja la un proiect impus de Uniunea Europeana care sa alinieze un salariu minim la nivelul tuturor statelor membre. De cand urmeaza sa creasca salariile in Romania Cel mai probabil, veniturile romanilor urmeaza sa creasca in luna noiembrie, atunci cand UE intenționeaza…

- Noi directive UE: Șoferii sunt obligați sa iși asigure și mașinile parcate și neutilizate Potrivit directivei europene 2021/2118 din 24 noiembrie 2021, prin Decretul legislativ 184 din 22 noiembrie 2023, șoferii au obligația de a incheia un contract de responsabilitate civila RC auto pentru a proteja…

- Decizia a fost luata la nivelul Consiliul Uniunii Europene dupa mai multe saptamani de negocieri intre statele implicate, respectiv Romania, Bulgaria și Austria. Un vot care va confirma ințelegerea urmeaza sa fie dat peste doua zile, in Comitetul Reprezentanților Permanenți la Uniunea Europeana, format…

- Distilatorii de whisky din SUA au rasuflat usurati datorita unui acord intre Uniunea Europeana si Statele Unite pentru evitarea aplicarii unor tarife de 50% pentru exporturile americane ale acestei bauturi in Europa, transmite CNBC. Uniunea Europeana a anuntat marti ca va prelungi suspendarea tarifelor…

