- Un numar 152.122 de doze de vaccin anti-COVID, din care 137.352 Pfizer si 14.770 Moderna, sunt expirate si eliminate din circuitul de administrare, a informat miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, din totalul de 900.702 doze de vaccin expirate un numar de 748.580 sunt carantinate,…

- Un numar de 30.487 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, anunța Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In ultimele 24 de ore, 6.336 de romani au primit vaccinul Johnson&Johnson, 6.765 prima doza de Pfizer BioNTech, 1.697 a doua doza de…

- Peste 10.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.369.655 de persoane vaccinate, din care 5.252.185 cu schema completa, arata Mediafax. 10.184…

- Peste 12.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate luni de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI 12.106 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore.…

- Sub 9.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.231.401 persoane vaccinate, din care 5.112.870 cu schema completa. 8.695 de persoane au fost…

- Romania a donat peste doua milioane de doze de vaccin si a revandut peste 1,1 milioane de doze de ser anti-COVID-19, anunta oficialii Ministerului Sanatatii. Luna aceasta, livrarile de ser din partea companiilor Pfizer/BioNTech si AstraZeneca au fost suspendate. „Fata de saptamana trecuta, s-a finalizat…

- Romania a depașit luni, 5.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 11.863 de persoane. In total, 5.133.302 romani au fost vaccinați de la inceputul…

- Romania inregistreaza, duminica, cel mai slab bilanț al vaccinarilor anti-COVID-19 din ultimele opt luni. Numai 6.871 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate duminica de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV).Ultima data cand…