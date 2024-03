Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o comuna din Romania urmeaza sa fie construit un aeroport privat. Proiectul a primit deja unda verde din partea autoritaților. Investiția se va ridica la aproximativ 400 de milioane de euro.

- Cea mai moderna cladire pentru medicina legala din sud-estul Romaniei a fost inaugurata miercuri la Galați. Cladirea are trei etaje și dotari moderne. Valoarea investiției este de 11 milioane de lei. Cladirea medicala a fost construita de la zero la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Apostol…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica seara, ca Romania va avea cea mai moderna fabrica de pulberi pentru munitie, la care va fi partener si Uniunea Europeana. Seful Executivului a fost intrebat, intr-o emisiune la Digi 24, daca Romania poate sau nu sa produca munitie de tip NATO. „Urmeaza luni…

- Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Noul sediu al Centrului Școlar pentru Educație Incluziva de pe strada Aviator Badescu nr. 3-5, din Cluj-Napoca, a fost inaugurat azi, 29 februarie.Centrului Școlar pentru Educație Incluziva funcționeaza inca din anii ‘90 la Cluj, și a avut, de-a lungul vremii sediul in 5 locații.Aceasta din urma este…

- In anii comunismului, mai precis in 1978, municipiul Turda era pe locul 1 in județ in ”Intrecerea Socialista”, care reprezenta un top al localitaților din mediul urban, in funcție de proporția indeplinirii planului producției industriale (practic, un fel de top al ”harniciei”). Municipiul Turda era…

- O fabrica de echipamente pentru stocarea energiei, inclusiv baterii pentru masini electrice, se va construi in orașul Braila. Compania Tesla Energy Storage va investi in unitatea de productie 450 de milioane de lei

- Un proiect de anvergura privind construirea unui nou pod peste Dunare, in Romania, a primit unda verde din partea Comisiei Europene. Investiția este semnificativa, studiul de fezabilitate avand un cost de aproximativ 14 milioane de euro. Ce informații se știu pana la momentul redactarii articolului.…