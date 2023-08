Stiri pe aceeasi tema

- Garu Lineker, fostul mare atacant englez, a vorbit despre transferurile vedetelor din fotbalul european in Arabia Saudita. Cluburile saudite au luat cu asalt acest mercato și au adus nume mari din Europa, precum Benzema (Al Ittihad), Kante (Al Ittihad), Mahrez (Al Ahli), Henderson (Al Ettifaq), Fabinho…

- Revenit in aceasta vara la Galatasaray, dupa ce in sezonul 2022/2023 a evoluat pentru formația italiana Pisa, Olimpiu Moruțan ar putea ajunge in Arabia Saudita. Fondul Suveran de Investitii al Arabiei Saudite (PIF), care deține 75% din acțiunile celor de la Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr și Al-Hilal,…

- In șase luni, autoritațile Arabiei Saudite au investit 780 de milioane de euro in achiziționarea jucatorilor și in salariile lor anuale. E vorba numai de 10 staruri la 4 cluburi, toate controlate de stat: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad și Al-Ahli. Șirul transferurilor din Arabia Saudita pare fara oprire.…

- Paul Pogba (30 de ani) ar putea fi noua vedeta care se transfera in Arabia Saudita. Mijlocașul francez al lui Juventus e atras cu un contract pe trei sezoane și 100 de milioane de euro salariu net total. Cluburile din Arabia Saudita continua goana dupa staruri din Europa. Ultimul nume pe lista bogaților…

- Portarul senegalez de la Chelsea, Edouard Mendy, a semnat miercuri un contract cu echipa saudita Al-Ahli. Edouard Mendy (31 de ani) a semnat cu Al-Ahli Jeddah un contract pe trei ani, dar suma transferului nu a fost dezvaluita. Mendy se afla la Chelsea din anul 2020, iar inainte de a evolua pentru londonezi…

- Atacantul celor de la Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang (33 de ani), ar fi un alt jucator important din fotbalul european dorit in campionatul Arabiei Saudite. Gabonezul ar fi foarte aproape de a ajunge la un acord cu Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, care deține 4 cluburi (Al Hilal,…

- Francezul, detinatorul „Balonului de aur”, a ajuns in Arabia Saudita in urma unui transfer gratuit, dupa ce i s-a terminat contractul cu Real Madrid. Benzema a fost mult timp asociat cu o mutare pe bani multi in Orientul Mijlociu si si-a luat adio de la Real Madrid marti. El a fost prezentat acum ca…

- Dupa Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), saudiții vor sa aduca in aceasta vara mai multe nume importante din fotbalul european. In afara lui Lionel Messi, așteptat sa mearga la Al-Hilal, și Karim Benzema, deja transferat de Al-Ittihad, s-a facut o lista de achiziții cu vedete aflate la final de contract și…