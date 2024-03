Miliardarul Elon Musk promite: Neuralink va vindeca orbirea și paralizia! Inovația tehnologica redefinește limitele umane. Elon Musk a facut un anunț care ar putea sa marcheze inceputul unei noi ere pentru cei afectați de orbire și paralizie. Prin intermediul Neuralink, o companie cu obiective ambițioase, Musk promite sa vindece orbirea și sa redreseze mobilitatea persoanelor paralizate, folosind o tehnologie revoluționara. Neuralink, un proiect indrazneț și futurist, propune implantarea unui cip in creier care sa faciliteze conexiunea acestuia cu computere. Principiul de funcționare este simplu in concept, dar incredibil de complex in realizare. Cipul utilizeaza 64… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

