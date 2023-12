Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, CEO-ul companiei Tesla, care produce masini electrice, a declarat sambata ca nu ar trebui sa demonizam petrolul și gazele pe termen mediu, dar a subliniat ca este important sa se reduca emisiile de carbon pentru a conserva planeta, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Musk, vorbind la o adunare…

- Peste 2 milioane de mașini marca Tesla sunt rechemate in fabrica, dupa ce s-a descoperit ca sistemul lor de asistența pentru șofer, Autopilot, este parțial defect. Problemele au fost constatate in special la mașinile Tesla vandute in SUA care au funcția de Autopilot, lansata in 2015. Reprezentanții…

- O noua companie iși face intrarea in piața din Romania, iar asta presupune crearea a 370 de noi locuri de munca pana in 2026. Activitatea noilor veniți va incepe in forța in al IV-lea trimestru din 2024. Un grup de origine franceza, unul dintre liderii industriei HVAC (incalzire – ventilație – aer condiționat),…

- Catalin Cherecheș a fost plasat ieri in inchisoarea Augsburg-Gablingen, iar astazi a fost mutat in inchisoarea din Munchen. „Persoana (n.r.: Catalin Cherecheș ) va fi transferata la inchisoarea din Munchen in viitorul apropiat; conditiile de detentie sunt reglementate de dispozitiile legale generale.…

- Premierul Ciolacu vorbește de necesitatea unor investiții majore in agricultura și de un program „Rabla” pentru tractoare. Premierul Marcel Ciolacu a vizitat, sambata, Targul INDAGRA, iar la final a afirmat ca se analizeaza, in perspectiva bugetului pentru 2024, nevoia de investitii pentru a spriji…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6 si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Gradul…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR), anunța ca rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana la finele anului curent. ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana la finele anului curent in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu (august 2023), in principal…