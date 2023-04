Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Statele Unite vor anunta vineri, 24 februarie, un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, potrivit informațiilor Reuters . Ajutorul ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare…

- Un an de razboi in Ucraina. Un razboi al carui inceput puțini și l-au putut imagina și mai puțini au putut prevedea ca ucrainenii vor rezista și ca Putin și-a gasit nașul in persoana lui Zelenski. Un kaghebist pus la punct de un comedian. Acum temutul președinte rus arata jalnic, se justifica, ii tremura…

- „Forțele și mijloacele militare stranse pentru o operațiune la scara larga cu scopul de a captura in intregime sau o parte semnificativa a Ucrainei nu sunt suficiente. Prin urmare, in viitorul apropiat, previziunile privind probabilitatea unor astfel de scenarii nu sunt confirmate. Mai mult decat atat,…

- Senatoarea americana democrata Jeanne Shaheen și senatorul american democrat Dick Durbin atrag atenția asupra intențiilor Rusiei in ceea ce privește Republica Moldova. Cei doi membri ai Senatului SUA au subliniat, de la București, importanta strategica a Republicii Moldova, evidentiind ca sustinerea…

- Occidentul ar trebui sa evite prudenta excesiva in ceea ce priveste livrarile sale de arme pentru Ucraina, a sustinut sambata secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul Conferintei de securitate de la Munchen, avertizand cu privire la consecintele unei eventuale victorii a Rusiei in razboiul…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o ”infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari. Nariskin, care este un aliat apropiat…

