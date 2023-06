Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu se mentine pe pozitia 29, cu 1342 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Begu este jucatoarea din Romania cel mai bine clasata in ierarhia feminina, potrivit news.ro.Urmatoarea romanca din clasament este Sorana Cirstea, aflata pe locul 36, in urcare doua locuri, cu 1187 puncte.…

- Ilkay Gundogan paraseste Manchester City si semneaza cu Barcelona. Dupa 7 sezoane petrecute in nordul Angliei, mijlocasul a decis sa nu-si continue aventura sub comanda lui Pep Guardiolapotrivit news.ro.Ajuns la final de contract, el a semnat o intelegere pe 2 ani cu echipa din Catalonia. CITESTE…

- Campioana Spaniei, FC Barcelona , a reusit astazi un transfer de efect. Oficialii „blaugrana“ l-au cooptat pe Ilkay Gundogan (32 de ani). Mijlocașul german a semnat un contract valabil pana in 2025 si a venit din postura de jucator liber de contract, dupa ce ințelegerea cu Manchester City i-a expirat.…

- Clubul saudit Al-Ittihad il vrea pe proaspatul caștigator al Ligii Campionilor, Ilkay Gundogan. Internaționalul german in varsta de 32 de ani iși incheie contractul cu Manchester City și are și alte opțiuni: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund sau prelungirea acordului cu „cetațenii”. Ilkay Gundogan…

- Atacantul brazilian Neymar, in varsta de 31 de ani, se afla de cateva zile la Miami, unde asista la finala campionatului nord-american de baschet (NBA) dintre Miami Heat si Denver Nuggets. El a spus ca stia ca Lionel Messi va semna cu Inter Miami. CITESTE SI VIDEO Mexicanul Javier Hernandez 'Chicharito',…

- Campionul mondial argentinian Lionel Messi (35 de ani) ar urma sa plece de la PSG la finalul sezonului, iar el este dorit de fosta sa echipa, FC Barcelona, potrivit news.ro."Vom face tot posibilul pentru a-l aduce inapoi", a declarat presedintele Joan Laporta dupa ce echipa lui Xavi a castigat titlul…

- Irina Begu, 32 de ani, locul 35 WTA, s-a calificat luni, 1 mai, in sferturile de finala ale turneului de tenis WTA de categorie 1000 din capitala Spaniei și o va depași pe Simona Halep in clasamentul WTA. Sportiva din Romania s-a impus in fata rusoaicei Liudmila Samsonova, locul 18 WTA, scor 6-4, 6-4,…