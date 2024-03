Mii de tone de explozibil, aruncate în Fîșia Gaza în cinci luni de război Pe parcursul celor 5 luni de razboi, cel puțin 70 de mii de tone de explozibili au fost aruncate in Fișia Gaza, potrivit unui raport al departamentului de informații al guvernului enclavei. Armata israeliana a distrus 70 de mii de locuințe. Alte 290 de mii de locuințe au fost parțial distruse și sint nelocuibile. Peste 500 de moschei au fost, de asemenea, facute una cu pamintul, iar 32 de sp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anunțat ca și-a retras trupele din Avdiivka, orașul cheie din estul țarii, asediat de luni de zile de forțele rusești, transmite BBC. Seful armatei, Oleksandr Sirski, a precizat ca a luat decizia "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de…

- Epurarile in randul oficialilor de rang inalt din armata Chinei releva corupția endemica din structurile militare ale Beijingului, care amenința capacitatea țarii de a face fața unui eventual razboi, susține subsecretarul american al Apararii. Acesta a spus ca actele de corupție cel mai des intalnite…

- „E o perioada in care lucrurile care tin de Armata genereaza astfel de preocupari. Serviciul militar obligatoriu este exclus (...) nu exista nicio discutie la momentul acesta in acest sens”, a declarat, luni seara, la un post TV, Angel Tilvar.Ministrul a explicat, insa, ca se pune in discutie existanta…

- Ministrul Apararii pune capat speculațiilor: Serviciul militar obligatoriu este exclus. Romania nu este in pericol de razboi, nu este in pericol sa fie atacataMinistrul Apararii, Angel Tilvar, a afirmat, luni seara, ca reintroducerea serviciului militar obligatoriu in Romania este exclusa si nu exista…

- Se intra in al treilea an de conflict armat in Ucraina. Intre timp, un alt focar se extinde in Orientul Mijlociu, acolo unde Israelul a simțit miros de sange și profita. Tensiuni la cote maxime exista pe aproape tot cuprinsul globului, iar marile cancelarii spun ca fac totul pentru a evita izbucnirea…

- Publicația germana Bild scrie ca Bundeswehr (Armata germana) a inceput sa se pregateasca pentru un atac hibrid rusesc asupra flancului estic al NATO care a putea sa aiba loc in februarie 2024.

- Armata israeliana a eliminat deja peste 8.000 de teroristi in Fasia Gaza, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit declaratiilor postate de biroul sau pe platforma X. „Pas cu pas, eliminam toate capacitatile miscarii palestiniene Hamas. Hamas va fi invinsa. Soldatii nostri vor invinge.…

- Armata SUA va avea acces la 15 baze de antrenament din Finlanda. Asta inseamna ca soldații americani și trupele ruse se vor afla unul vizavi de celalalt pe o lungime de 1340 km. Cum reacționeaza Putin?