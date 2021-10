Mii de romani pot beneficia de 2.000 de euro din partea statului. Inscrierile pentru acest ajutor incep astazi, pe 18 octombrie. Ce trebuie sa faci pentru a accesa bani de la stat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului informeaza ca „Masura 1 – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi relansata in data de 25 […] The post Mii de romani pot lua 2.000 de euro de la stat. Inscrierile pentru ajutor incep astazi! appeared first on IMPACT .