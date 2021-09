Cateva mii de protestatari au folosit sambata cauciucuri, pietre si vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre orasul Cetinje din sud-vestul Republicii Muntenegru, in incercarea de a bloca Biserica Ortodoxa Sarba sa desfasoare o ceremonie de intronizare pentru noul sau sef, Joanikije II, transmite Reuters. Protestele reflecta tensiunile existente in statul balcanic, care ramane profund divizat in ceea ce priveste legaturile sale cu Serbia, in contextul in care unii pledeaza pentru relatii mai stranse cu Belgradul, in timp ce altii se opun oricarei aliante prosarbe, comenteaza agentia citata.…