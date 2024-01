Mii de polițiști și zeci de magistrați au părăsit sistemul! Situație de criză Mii de angajați MAI și zeci de magistrați se retrag pentru a prinde prevederile mai favorabile ale vechilor legi privind pensiile speciale, creand un deficit semnificativ de personal in instituțiile de forța. In ultimul an, un val de pensionari speciale a lovit in forța Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și sistemul judiciar, cu peste 10.000 de angajați MAI și cel puțin 44 de magistrați pensionați in decembrie și primele 10 zile ale anului 2024. Acest fenomen este alimentat de o noua lege a pensiilor speciale care permite celor care indeplineau condițiile de retragere la sfarșitul anului precedent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

