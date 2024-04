Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu distribuirea pensiilor in luna aprilie, Poșta Romana furnizeaza informații catre pensionari, in contextul unor posibile acțiuni de greva. Exista o discrepanța intre declarațiile poștașilor, care solicita un salariu de 400 de lei net și amenința cu greva generala incepand cu data de 31…

- NOUL CALENDAR AL PENSIILOR RECALCULATE, CAND AJUNG BANII LA ROMANI1 mai 2024incepe recalcularea celor aproximativ 5 milioane de dosareaprox. 3 milioane de romani primesc a doua majorare1,6 milioane de romani raman cu aceeași pensiecei care au muncit sub 25 de ani nu primesc puncte de stabilitate1 augustretiparirea…

- NOUL CALENDAR AL PENSIILOR RECALCULATE, CAND AJUNG BANII LA ROMANI1 mai 2024incepe recalcularea celor aproximativ 5 milioane de dosareaprox. 3 milioane de romani primesc a doua majorare1,6 milioane de romani raman cu aceeași pensiecei care au muncit sub 25 de ani nu primesc puncte de stabilitate1 augustretiparirea…

- Președintele Forța Dreptei Cluj, senatorul Adrian Oros, ii cere președintelui Romaniei Klaus Iohannis sa taie pensiile speciale, folosind dreptul de convocare a unui referendum. ”Pentru a preveni intarzierile, susținem necesitatea ca acest referendum sa aiba loc concomitent cu alegerile din data de…

- Cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024? Iata o intrebare la care ministrul muncii și protecției sociale, Simona Bucura-Oprescu, a oferit un raspuns cat se poate de clar. Ministrul muncii anunța cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024 Potrivit celor mai…

- Veste importanta pentru pensionarii romani! Ministerul Muncii a facut precizari legate de impozitarea pensiilor. Ce schimbari au fost facute, aflați in randurile urmatoare. Impozitarea pensiilor 2024 Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat ca impozitarea pensiilor contributive nu s-a schimbat…

- Cu cat vor crește pensiile de la 1 septembrie 2024. Exemplu de calcul, prezentat de șeful Casei de Pensii Cu cat vor crește pensiile de la 1 septembrie 2024. Toate pensiile urmeaza sa fie recalculate din luna septembrie, potrivit noii legi a pensiilor. Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat…

- Mii de angajați MAI și zeci de magistrați se retrag pentru a prinde prevederile mai favorabile ale vechilor legi privind pensiile speciale, creand un deficit semnificativ de personal in instituțiile de forța. In ultimul an, un val de pensionari speciale a lovit in forța Ministerul Afacerilor Interne…