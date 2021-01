Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 12 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 238 polițiști, jandarmi și polițiști locali,…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, duminica, faptul ca Romania se afla „pe un platou” in privința infectarilor cu SARS-CoV-2, media imbolnavirilor zilnice nefiind crescuta de doua saptamani, insa prea mulți romani ajung la spital in stare grava. Iohannis a declarat, dupa ce a verificat Call…

- Visan candideaza din partea PSD la Camera Deputatilor pentru nou mandat La ZIUA Electorala, Visan vorbeste despre masurile impuse de actualul Guvern si care, in opinia sa, dauneaza grav economieiDeputatul George Visan, candideaza din partea PSD Constanta la Camera Deputatilor pentru nou mandat.La ZIUA…

- Ziarul Unirea Raed Arafat: ,,Nu e suficient sa le aplice 10% din populatie sa respecte masurile impuse. Daca nu le aplicam cu totii, vom ajunge sa luam mai multe masuri” Raed Arafat afirma ca intelege nemultumirea unora dintre cei a caror activitate este afectata de noile masuri implementate de Guvern…

- Mobilizarea pentru manifestatia din Piata Victorie s-a facut prin intermediul retelelor sociale. Persoane din toate categoriile de varsta, unele insotite de copii, au iesit in strada nemultumite de masurile adoptate de Guvern care vor intra in vigoare luni. Multi dintre protestatari nu poarta masca…

- Peste o suta de persoane s-au adunat, duminica dupa amiaza, in Piața Victoriei din București pentru e protesta fața de noile reguli de restricție luate de Guvern, in contextul pandemiei de coronavirus, care ar urma sa intre in vigoare de luni. Unii oameni sunt nemulțumiți de obligativitatea maștii de…

- Noile restricții impuse romanilor vor intra in vigoare de luni, anunța Ludovic Orban Ludovic Orban a anunțat ca masurile enunțate de președintele Klaus Iohannis, joi, in deschiderea ședinței de Guvern, vor fi puse in aplicare de luni, dupa modificarea hotararii de guvern privind starea de alerta. Noile…

- Presedintele a spus ca aceste masuri de restrictie sunt necesare, dar pentru ca nu toata lumea intelege sa le respecte, fortele de ordine vor trebui sa se asigure ca aceste reglementari vor fi respectate. "Este foarte clar ca restricțiile sunt necesare și vor fi necesare și in continuare.…