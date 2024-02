Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Mecanica Cugir, producator de armament și muniție din județul Alba, va angaja prin procedura „urgenta” 88 de persoane necesare pentru a se putea finaliza contractele aflate in derulare.

- Razboi in Ucraina, ziua 714. Haluk Bayraktar, CEO al companiei turcești Baykar, a confirmat ca o fabrica pentru producția de drone Bayraktar este deja in construcție langa Kiev, in conformitate cu acordul dintre cele doua state.

- O caravana a unei mari companii multinationale se deplaseaza, pana pe 2 februarie, prin Pitesti cu scopul de a face sute de angajari pentru hipermarketul pe care il va deschide in aprilie la Arges Mall.

- Uzina Mecanica Cugir, investiție de 1 milion de euro pentru creșterea producției de muniție de razboi Uzina Mecanica Cugir, investiție de 1 milion de euro pentru creșterea producției de muniție de razboi O noua investiție a demarat la Uzina Mecanica Cugir (Alba), producatoare de muniție și armament,…

- Uzina Mecanica Cugir, producatoare de muniție și armament, a demarat o noua investiție care ar urma sa contribuie la eficientizarea activitații de fabricare a cartușelor de calibre NATO și calibre provenite din fosta URSS. Compania din Cugir din cadrul Romarm a lasat o licitație pentru achiziția unei…

- Uzina Mecanica Cugir (Alba), producatoare de muniție și armament, a demarat o noua investiție care ar urma sa contribuie la eficientizarea activitații de fabricare a cartușelor de calibre NATO și calibre provenite din fosta URSS.

- Ministerul Apararii Naționale al Romaniei a elaborat un proiect de Ordonanța de Urgența care, daca va fi aprobat de Guvern, ar urma sa scuteasca marile firme straine furnizoare de armament sa execute operațiuni de compensare (offset) in Romania. Unele companii straine care vand armament Armatei Romane…

- Razboi in Ucraina, ziua 645. Zece persoane au fost ranite și cinci au ramas sub daramaturi in urma atacurilor aeriene, lansate de ruși asupra unor localitați din estul Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin va susține „o linie directa și o mare conferi