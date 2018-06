Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, sustine ca filiala va conta la mitingul de la Bucuresti pe "câteva mii de oameni", atât membri si simpatizanti, cât si clujeni nemultumiti de atacurile împotriva Guvernului. "Fiecare presedinte de organizatie…

- Toate Directiile de Drumuri si Poduri din Romania au primit cate un utilaj special cu ajutorul caruia se vor putea marca rapid soselele. Sunt sapte asemenea utilaje achizitionate in cadrul unui contract de 3.126.200 de lei, fara TVA. Cele 7 utilaje tip Hofmann H33-4 sunt repartizate celor…

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.

- Sase cadre didactice ale Centrului Universitar Nord din Baia Mareau primit distinctia de Profesor Bologna, ei vor fi premiati in cadrul Galei Profesorului Bologna, care se va desfasura anul acesta la Timisoara in data de 19 mai. Gala Profesorului Bologna este un proiect national, de traditie, al Aliantei…

- Compartimentul Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsuri din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brasov a fost complet renovat si modernizat in urma unei investitii care a durat sase luni, finantata din bugetul judetului Brasov. In momentul de fata, in cadrul compartimentului sunt respectate…

- Ryanair recruteaza insotitori de bord pentru bazele sale din Europa. Campaniile de recrutare vor avea loc in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. 4 4 0 4 0 0

- In anul Centenarului Marii Uniri, Romfilatelia celebreaza revenirea romanilor dintre Prut și Nistru in granițele țarii, la 27 martie 1918, prin emisiunea de marci poștale 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Noua emisiune va fi lansata marți, 27 martie 2018, la Parlamentul Romaniei, in cadrul…