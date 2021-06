Mii de oameni își pierd locurile de muncă. Poziția Guvernului Peste 8.000 de angajati vor fi concediati de la Complexurile Energetice Oltenia si Hunedoara. Acestia vor primi plati compensatorii timp de patru ani, care vor costa statul roman 915 milioane lei. Cele patru societati asigura aproximativ 18.000 de locuri de munca. ”Prezentul act normativ propune acordarea venitului lunar de completare si a unor plati compensatorii, ca masura de protectie sociala de care sa beneficieze persoanele disponibilizate din companiilor afectate. Numarul estimat de persoane concediate este de 8.354, din care: 4.063 persoane – Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

