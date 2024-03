Avertisment. Categoriile de pensionari care vor avea pensii mai mici Sindicaliștii atrag atenția ca noua lege a pensiilor ar putea afecta mai multe categorii de pensionari romani. Concret, se anticipa ca pensiile celor care lucreaza in condiții grele ar putea fi mai mici, ceea ce se datoreaza noii formule de calcul. Legea noua aduce numeroase modificari, una dintre cele mai semnificative fiind legata de persoanele care desfașoara activitați in condiții speciale de munca. „Aceasta lege introduce un mecanism de acordare a punctelor pentru condiții speciale de munca. Aici ne referim la anumite tipologii de activitați care implica expunerea la riscuri profesionale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii atrag atenția ca noua lege a pensiilor ar putea afecta mai multe categorii de pensionari romani. Concret, se anticipa ca pensiile celor care lucreaza in condiții grele ar putea fi mai mici, ceea ce se datoreaza noii formule de calcul. Legea noua aduce numeroase modificari, una dintre cele…

- Sindicaliștii din Cartel Alfa au ieșit public și au cerut reanalizarea unora dintre prevederile Legii pensiilor. Cartel Alfa propune modificarea articolului 88 alineatul (1) din Legea nr. 360/2023 „pentru a ajusta punctajul suplimentar acordat lucratorilor cu activitați in condiții speciale și deosebite,…

- Astazi la Turda angajații Poștei Romane au intrat in greva de avertisment timp de 2 ore. Lucratorii oficiului poștal de pe strada Tineretului au ieșit cu panacarde in maini. Greva de avertisment s-a incheiat in urma cu puțin timp. Acesta a avut loc intre orele 8-10. Declanșarea conflictului de munca…

- In cadru unei apariții la Realitatea Pus, Hossu a explicat cum cei care se incadreaza in aceste categorii nu vor avea parte de majorarile corecte in septembrie, intrucat statul nu ia in calcul contribuțiile lor din timpul muncii, care au fost platite de angajator. „Diferențele apar datorita punctelor…

- ”Federatia Nationala Sindicala din Asistenta Sociala si Protectia Copilului FNS Pro.Asist, federatie reprezentativa pentru sectorul de activitate "Asistenta Sociala", declanseaza actiunile de protest privind salarizarea personalului din asistenta sociala ca urmare a lipsei de reactie a guvernantilor!…

- ”Federatia Nationala Sindicala din Asistenta Sociala si Protectia Copilului FNS Pro.Asist, federatie reprezentativa pentru sectorul de activitate "Asistenta Sociala", declanseaza actiunile de protest privind salarizarea personalului din asistenta sociala ca urmare a lipsei de reactie a guvernantilor!…

- In perioada ianuarie – martie 2024, la nivelul Poliției Romane prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, se deruleaza proiectul „Reducerea vulnerabilitații la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetațenilor romani aflați in țara și in afara granițelor Romaniei,…