- Peste 1.000 de titluri, peste 90 de carți-eveniment și un program bogat de lansari, prilej de intalnire cu Ana Blandiana, Ioana Parvulescu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Cristian Mungiu, Radu Paraschivescu și alți scriitori indragiți.

- An de an, in ziua de Black Friday , eMAG vine și cu o oferta larga de produse pe care le denumim ca fiind „speciale”. Sunt practic one-time deals, lucruri pe care cel mai mare retailer din Romania nu le vinde in mod obișnuit, și care sunt oferite de multe ori la prețuri avantajoase, cu reduceri considerabile…

- Articolul Invitație la Targul de Carte „Gaudeamus”. Standuri cu mii de volume, publicate de 30 de edituri se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzaul gazduiește cea de-a doua ediție a Targului de Carte „Gaudeamus”, eveniment organizat de Radio Romania și Consiliul Județean. Targul este deschis…

- Caravana „Gaudeamus” Radio Romania va face din nou popas la Buzau. Incepand de miercuri, 20 septembrie, targul de carte „Gaudeamus”, ca și anul trecut, va fi gazduit de Centrul Muzeal „I. C. Bratianu”. Evenimentul este organizat de Radio Romania și Consiliul Județean Buzau, și se va derula in perioada…

- Peste 40 de edituri din tara sunt prezente pana duminica la Iasi, la cea de-a treia editie locala a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania. Evenimentul se desfasoara in zona pietonala a Bulevardului Stefan cel Mare si Sfant, langa Biserica Trei Ierarhi. Sunt cu 30% mai multe edituri fata de editia…

- La Iași, este a doua zi a Targului de Carte „Gaudeamus – Radio Romania”, ajuns la cea de-a treia ediție. Peste 40 de edituri din țara sunt prezente, pana duminica, in zona pietonala a Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant, langa Biserica „Trei Ierarhi”. Organizatorul manifestarii, Connie Chifor, a precizat…

- Peste 40 de edituri din țara sunt prezente, incepand de astazi, la Iași, la cea de-a treia ediție a Targului de Carte „Gaudeamus – Radio Romania”. Evenimentul este organizat de Radio Romania, prin echipa Gaudeamus și Radio Romania Iași, cu sprijinul Primariei Municipiului. Organizatorul manifestarii,…

- Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a municipiului Iasi organizeaza in perioada 7-9 septembrie 2023 a XI-a editie a Targului de Carte „Zilele Recoltei Editoriale”. Astfel, in spatiul special amenajat din Parcul Copou vor participa zece edituri iesene care vor expune publicului iubitor de carte cele mai…