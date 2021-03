Stiri pe aceeasi tema

- MEGA investiția in echipamente medicale pentru Spitalul Municipal din Sebeș, la a treia licitație. Valoarea proiectului este de 15 MILIOANE de lei Licitația pentru dotarea Spitalului Municipal Sebeș in vederea creșterii capacitații de gestionare Covid-19, a fost lansata pentru a treia oara in SEAP,…

- Spitalul Municipal Sebes a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția de echipamente și aparatura medicașa, 10 loturi, in cadrul proiectului: Dotarea Spitalului Municipal Sebeș in vederea creșterii capacitații de gestionare CCVID – 19. Proiectul propune,…

- Investiție MASIVA in echipamente medicale la Spitalul Municipal din Sebeș. A doua licitație, lansata in SEAP Licitația pentru dotarea Spitalului Municipal Sebeș in vederea creșterii capacitații de gestionare Covid-19, a fost lansata pentru a doua oara in SEAP, dupa ce cea de saptamana trecuta a fost…

- Spitalul Municipal din Sebeș va beneficia de dotari medicale semnificative, sub forma de echipament menit sa ofere o asistența medicala superioara pentru cetațenii orașului. Astfel, conform proiectului care a fost recent lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), proiectul propus, prin…

- Primaria Alba Iulia a lansat marți in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru cumpararea unor laptop-uri privind realizarea obiectului de investiții „Achiziția de laptopuri pentru Primaria municipiului Alba Iulia”. Valoarea totala estimata a investiției este cuprinsa intre 132.773,09…

- Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia cumpara echipamente de protecție Covid-19 necesare pentru protejarea personalului medical din cadrul spitalului. Mai exact este vorba despre bonete, botoșei, combinezoane, halate, maști, ochelari, viziere și șorțuri de protecție. Spitalul Județean de Urgenta…

- SJU Alba Iulia a lansat marți in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția de echipamente de protecție COVID 19. Valoarea totala estimata a investiției este cuprinsa intre 2.107.200 și 49.495.644 de lei, fara TVA. Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia este cea mai mare…

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia intenționeaza sa achiziționeze reactivi și materiale necesare pentru detecția COVID-10, necesare desfașurarii optime a activitații medicale din cadrul spitalului. SJU Alba Iulia a lansat miercuri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția…