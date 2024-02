Mii de agricultori manifestează cu tractorul în Spania Mobilizati la apelul unei federatii a sindicatelor agricole regionale – „Union de Uniones” (Uniunea Sindicatelor) -, dar si de grupuri organizate pe WhatsApp, manifestantii cer masuri concrete impotriva dificultatilor cu care se confrunta numeroase exploatatii. Potrivit Directiei generale a traficului rutier, aceasta mobilizare s-a tradus marti in zeci de operatiuni de blocare in intreaga Spanie, mai ales in provinciile Zamora (nord-vest), Toledo (centru), Sevilla (sud), Murcia (sud-est) si Girona (nord-est). Motivele furiei ”nu lipsesc”, da asigurari pe X Union de Uniones, care denunta talmes-balmes… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

