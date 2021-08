Stiri pe aceeasi tema

- Clienții Colterm care locuiesc in zona de nord a Timișoarei raman miercuri fara apa calda la robinete. Compania de termificare a anunțat ca sisteaza furnizarea apei calde la mai multe puncte termice, miercuri, intre orele 8:00 și 21:00. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: Bucovina, I. Inculeț,…

- Ai o afacere mica? Afla cum sa castigi noi clienti si sa fii mai cunoscut Dincolo de lucruri precum un logo, social media si un site, branding-ul creste valoarea unei companii, ofera angajatilor un sentiment de apartenenta si mandrie si face obtinerea de clienti mai usoara. Dar ce este un brand? TOTUL!…

- Numeroși locatari din mai multe zone ale Timișoarei vor fi nevoiți sa faca duș cu apa rece cateva zile. Compania de termoficare a anunțat ca pentru a pregati sezonul 2021-2021 incepe programul de revizii tehnice necesar creșterii gradului de siguranța in funcționarea rețelei termice de transport. Lucrarile…

- Numeroși locatari din mai multe zone ale Timișoarei vor fi nevoiți sa faca duș cu apa rece cateva zile. Compania de termoficare a anunțat ca pentru a pregati sezonul 2021-2021 incepe programul de revizii tehnice necesar creșterii gradului de siguranța in funcționarea rețelei termice de transport. Lucrarile…

- Inca una dintre harababurile create de administrația Robu iși gasește o rezolvare favorabila Timișoarei. Intersecția Centurii Sud cu Drumul Boilor va fi, pana la urma, realizata de Compania de Drumuri, costurile acesteia fiind incluse in contract. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat…

- Cel mai probabil, primul tramvai din seria celor comandate de Timișoara, pe bani europeni, de la turcii de la Bozankaya, va ajunge in oraș pe 2 iulie. Compania de Drumuri a anunțat ca Romania va fi traversata rutier de un transport agabaritic, care va intra in țara prin Giurgiu și are ca destinație…

- „Echipele Veolia Energie Iasi vor lucra in mod dedicat la desfasurarea acestor lucrari pentru minimizarea intervalului de intrerupere in furnizarea cu apa calda. Compania ramane la dispozitia clientilor sai prin Centrul de Apel non-stop, apelabil la numarul 0 800 800 123, gratuit in orice retea fixa…

- Societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa plateasca statului 106,8 milioane de lei, echivalentul a 21,6 milioane euro, pentru ca nu a cumparat certificatele EUA pe anul 2020, cu care sa compenseze poluarea din anul anterior, potrivit tion.ro. Potrivit sursei citate, Dominic Fritza a afirmat…