- Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a trimis o scrisoare colegilor sai social-democrati, in care spune ca se incearca discreditarea sa dupa ce a inceput sa il atace pe liderul PSD, Liviu Dragnea, transmite News.ro.

- Razboiul dintre Gabriela Firea și liderul PSD Liviu Dragnea continua, iar șeful social-democraților se pare ca înca mai are oameni de partea sa. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, în urma atacurilor primarului general al Capitalei ca "Liviu Dragnea poate…

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a criticat miercuri atitudinea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, susținand ca nemulțumirile prezentate de aceasta in spațiul public ar fi trebuit discutate in interiorul partidului. Pop ii cere Gabrielei Firea sa argumenteze afirmațiile facute.„Acest…

- Scandalul dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea strange randurile in partid. In timp ce parlamentarii apropiați președintelui PSD critica primarul Capitalei și propun sancțiuni pentru atacurile ei, alții ii cer lui Liviu Dragnea sa se retraga. Ca un efect, un deputat PSD a demisionat din partid. „Pe…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are sustinerea nimanui in partid, iar in grupul parlamentar colegii sunt nemultumiti de ea. Radulescu a mai spus ca edilul nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar ca nu este vina partidului, si ca…

- Gabriela Firea susține ca a intampinat dificultați in contextul rezolvarii problemelor Elcen la funcționarii din anumite instituții, menționand ca aceștia acționeaza doar in interes politic. Un exemplu dat de edilul Capitalei este șeful ANRE."Aș vrea sa abordez moftul Elcen. Peste cateva zile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Liviu Dragnea nu se mai consulta cu oamenii din partid, ci mai mult cu oameni din afara partidului. Mai mult, in partid se aude ca Liviu Dragnea s-ar consulta inclusiv cu Irina Tanase, iubita liderului PSD.”Domnul Dragnea se consulta…