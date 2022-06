Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu starnește iar un scandal in coaliția de guvernare, intre PNL și PSD! Popescu vrea ca, pana la finele lui 2030, adica peste mai puțin de 9 ani, Romania sa puna capat producerii energiei electrice pe baza de lignit si huila prin retragerea din exploatare si inchiderea definitiva si ireversibila…

- Masura de acordare a ajutoarelor de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri mici are un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei, respectiv 2% din totalul bugetului de pensii pentru acest an, a afirmat, joi, Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii, in briefingul de la finalul sedintei…

- Statul a stabilit ca incetarea producerii energiei electrice pe baza de lignit si huila sa se realizeze pana la data de 31 decembrie 2030, prin retragerea din exploatare si inchiderea definitiva si ireversibila a capacitatii energetice totale instalate pe baza de lignit si huila, de 4.920 MW, potrivit…

- Ministerul Energiei a publicat , marti, 31 mai, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal general pentru eliminarea etapizata din mixul energetic a productiei de energie electrica pe baza de lignit si huila.

- In sectorul energetic, carbunele este principalul responsabil de poluarea atmosferica, care include emisiile de gaze cu efect de sera. Carbunele reprezinta o sursa importanta de producere a energiei electrice, acoperand in medie intre 17,35%, in anul 2020 si 19,66%, la nivelul datei de 31 martie 2022,…

- ”Suntem intr-o situatie intr-adevar delicata. (..) Trebuie sa spunem si adevarul, sa clarificam ce s-a intamplat in 2020 si 2021, cand datoria publica fost ridicata de la 35% la undeva spre 49%. (..) Suntem datori sa amintim adevarul. Nu suntem intr-o situatie normala, nu ne gandim la inghetari de venituri,…

- Autoritațile vor sa extinda tipurile de lucrari pentru care se vor putea cere bani de la stat, nu doar pentru reabilitarea termica a blocurilor, așa cum este in prezent. Este vorba despre o Ordonanța de urgența pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind…